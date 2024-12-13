Прикарпаття пережило найбільшу атаку з початку війни, є влучання. Що відомо про наслідки

На щастя, люди не постраждали

Під час масованої ракетної атаки на Україну у п'ятницю, 13 грудня, росіяни завдали по Прикарпаттю наймасованішого удару за час війни. Російська армія била по Івано-Франківщині ударними безпілотниками та крилатими ракетами, є влучання.

"Під прицілом – об’єкти критичної інфраструктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих. По області працювали наші сили ППО. На місцях подій залучені відповідні служби для подолання наслідків атаки", — написала в Telegram о 10:19 голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у Telegram, що в одному з сіл громади сталося падіння уламків. На щастя, люди не постраждали.

"Франківці мали можливість чути, як збивали ракети, шахеди над містом. Основний удар йшов по електро- й газовій інфраструктурі. Це в основному стосується області. ОВА дасть більш ширшу інформацію про область. Однак був достатньо потужний, сильний удар … Це один з найбільших таких ударів по заходу країни, досить відчутно. Але дякуючи ППО вдалося уникнути найгіршого. Ще раз підкреслю: на території громади лише в одному селі впали уламки на обійстя", — розповів мер.

Через наслідки ракетної атаки РФ на енергосистему України, 13 грудня на Івано-Франківщині, як і по всій Україні, змінили графіки вимкнень електроенергії. Оновлені графіки опубліковано у Telegram-каналі "Прикарпаттяобленерго". Додатково буде застосована ще одна черга.

Як повідомляв "Телеграф", 13 грудня росіяни також завдали удару по Тернопільській області. Через наслідки обстрілу від електропостачання відключено половину жителів області.