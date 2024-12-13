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Росіяни атакували Тернопільщину. Світла немає в половини жителів (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Ракетний удар по Україні
Ракетний удар по Україні. Фото Колаж "Телеграфа"

На щастя, обійшлося без жертв

Під час масованої ракетної атаки на Україну у п'ятницю, 13 грудня, росіяни завдали удару по Тернопільській області. Через наслідки обстрілу від електропостачання відключено половину жителів області.

"Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти – обсяг застосування заходів обмеження споживання збільшується з 1 черги до 3 одночасно. Відключено 50% споживачів області", — повідомили в Тернопільській ОВА.

Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 опублікував відео ракети в Тернопільській області. Там також показали фото задимлення, яке виникло після атаки. За інформацією "Суспільного", є влучання у Великоберезовицькій громаді.

Голова Тернопільської ОДА В'ячеслав Негода написав у Facebook, що в області є негативні наслідки ракетної атаки. Проте, на щастя, обійшлося без жертв.

"Критична інфраструктура працює в штатному режимі", — написав він.

"Тернопільобленерго" опублікувало оновлені графіки відключень світла на 13 грудня:

  • 08:00-12:00 1 черга
  • 11:00-14:00 5 черга
  • 12:00-15:00 6 черга
  • 14:00-17:00 4 черга
  • 15:00-18:00 3 черга
  • 17:00-19:00 2 черга
  • 18:00-21:00 1 черга

Як повідомляв "Телеграф", 13 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах України. Через наслідки обстрілів в країні введено додаткові відключення світла.

Теги:
#Тернопіль #Війна #Світло #Атака