Россияне атаковали Тернопольщину. Света нет у половины жителей (фото и видео)

К счастью, обошлось без жертв

Во время массированной ракетной атаки на Украину в пятницу, 13 декабря, россияне нанесли удар по Тернопольской области. Из-за последствий обстрела от электроснабжения отключена половина жителей области.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно. Отключено 50% потребителей области", — сообщили в Тернопольской ОВА.

Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 опубликовал видео ракеты в Тернопольской области. Там также показали фото задымления, возникшего после атаки. По информации "Суспільного", есть попадание в Великоберезовецкой громаде.

Глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода написал в Facebook, что в области есть негативные последствия ракетной атаки. Однако, к счастью, обошлось без жертв.

"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", — написал он.

"Тернопольоблэнерго" опубликовало обновленные графики отключений света на 13 декабря:

08:00-12:00 1 очередь

11:00-14:00 5 очередь

12:00-15:00 6 очередь

14:00-17:00 4 очередь

15:00-18:00 3 очередь

17:00-19:00 2 очередь

18:00-21:00 1 очередь

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Из-за последствий обстрелов в стране введены дополнительные отключения света.