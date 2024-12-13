Россияне атаковали Тернопольщину. Света нет у половины жителей (фото и видео)
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К счастью, обошлось без жертв
Во время массированной ракетной атаки на Украину в пятницу, 13 декабря, россияне нанесли удар по Тернопольской области. Из-за последствий обстрела от электроснабжения отключена половина жителей области.
"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно. Отключено 50% потребителей области", — сообщили в Тернопольской ОВА.
Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7 опубликовал видео ракеты в Тернопольской области. Там также показали фото задымления, возникшего после атаки. По информации "Суспільного", есть попадание в Великоберезовецкой громаде.
Глава Тернопольской ОГА Вячеслав Негода написал в Facebook, что в области есть негативные последствия ракетной атаки. Однако, к счастью, обошлось без жертв.
"Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", — написал он.
"Тернопольоблэнерго" опубликовало обновленные графики отключений света на 13 декабря:
- 08:00-12:00 1 очередь
- 11:00-14:00 5 очередь
- 12:00-15:00 6 очередь
- 14:00-17:00 4 очередь
- 15:00-18:00 3 очередь
- 17:00-19:00 2 очередь
- 18:00-21:00 1 очередь
Как сообщал "Телеграф", 13 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по энергетическим объектам Украины. Из-за последствий обстрелов в стране введены дополнительные отключения света.