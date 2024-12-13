Прикарпатье пережило самую большую атаку с начала войны, есть попадание. Что известно о последствиях

К счастью, люди не пострадали

Во время массированной ракетной атаки на Украину в пятницу, 13 декабря, россияне нанесли по Прикарпатью самый массированный удар за время войны. Российская армия била по Ивано-Франковской области ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, есть попадание.

"Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадание! По состоянию на сейчас, к счастью, – без пострадавших. По области работали наши силы ПВО. На местах привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", — написала в Telegram в 10:19 глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Telegram, что в одном из сел общины произошло падение обломков. К счастью, люди не пострадали.

"Франковцы имели возможность слышать, как сбивали ракеты, шахеды над городом. Основной удар шел по электро- и газовой инфраструктуре. Это в основном касается области. ОВА предоставит более широкую информацию об области. Однако был достаточно мощный, сильный удар… Это один из самых больших таких ударов по западу страны, достаточно ощутимо. Но благодаря ПВО удалось избежать худшего. Еще раз подчеркну: на территории общины только в одном селе упали обломки на домовладение", — рассказал мэр.

Из-за последствий ракетной атаки РФ на энергосистему Украины, 13 декабря в Ивано-Франковской области, как и по всей Украине, изменили графики отключений электроэнергии. Обновленные графики опубликованы в Telegram-канале "Прикарпатьеоблэнерго". Дополнительно будет применена еще одна очередь.

Как сообщал "Телеграф", 13 декабря россияне также нанесли удар по Тернопольской области. Из-за последствий обстрела от электроснабжения отключена половина жителей области.