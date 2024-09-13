Росія вдарила ракетами судно у Чорному морі і мало не спричинила екологічну катастрофу

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки

Росія вдарила по судну у Чорному морі, яке доставляло пшеницю в Єгипет. Водночас, як стверджує Defense Express, РФ могла спричинити своїм ударом екологічну катастрофу.

Про удар по судну з пшеницею повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що це був удар по цивільному вантажу, одразу після виходу з українських територіальних вод.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", — написав Зеленський.

Він також додав, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки.

"Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу", — підкреслив президент.

Водночас, видання Defense Express стверджує, що удар Росії у Чорному морі міг призвести до страшної екологічної катастрофи. Так, під удар протикорабельної ракети Х-22 потрапив балкер Aya, що плаває під прапором Сент-Кітс і Невіс та, згідно з даними сервісу Marinetraffic, вийшло з українського порту Чорноморськ.

На момент атаки на балкер, в тому самому районі знаходилися вісім танкерів з нафтою. Враховуючи певні нюанси з наведенням на ціль ракети Х-22, яка запускається з літака з Ту-22М3, будь-який з них міг зазнати удару і, як наслідок, це спричинило б страшну катастрофу.

Червоними точками позначені танкери

"Для пуску ракети оператор озброєння Ту-22М3 має за допомогою власної РЛС побачити ціль, тобто корабель, почекати поки її захопить активна радіолокаційна головка самонаведення ракети Х-22 та лише після цього здійснити пуск", — пише видання та водночас наголошує на тому, що для протикорабельних ракет характерно самостійне перенаведення на більшу ціль.

Уражений російською ракетою балкер

"Тобто, якщо навіть російський льотчик для атаки цивільного судна нібито обере балкер, немає гарантій того, що Х-22 не переведеться на більший танкер", — підкреслили у Defense Express.

Крім того, залишається відкритим і питання того, чи проводив перед запуском оператор озброєння російського Ту-22М3 реальну селекцію цілей чи пуск був просто по будь-якому судну.

Судно переівозило пшеницю до Африки

Вантаж майже повністю знищений

В будь-якому випадку, факт того, що удар було завдано по судну з пшеницею, коли навколо купа танкерів з нафтою, говорить про те, що країна-терорист була за крок до того, аби спричинити масштабну екологічну катастрофу поряд із берегами Румунії та України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни обстріляли турецьке торгове судно. При цьому офіційна Туреччина, біля берегів якої і було обстріляно її ж суховантаж, не продемонструвала жодної реакції на російську агресію.