Россия ударила ракетами по судну в Черном море и чуть не повлекла экологическую катастрофу

Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности

Россия ударила по судну в Черном море, доставлявшему пшеницу в Египет. В то же время, как утверждает Defense Express, РФ могла нанести своим ударом экологическую катастрофу.

Об ударе по судну с пшеницей сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это был удар по гражданскому грузу сразу после выхода из украинских территориальных вод.

"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море — по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", — написал Зеленский.

Он также добавил, что Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.

"От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света", — подчеркнул президент.

В то же время, издание Defense Express утверждает, что удар России в Черном море мог привести к страшной экологической катастрофе. Так, под удар противокорабельной ракеты Х-22 попал балкер Aya, плавающий под флагом Сент-Китс и Невис и, согласно данным сервиса Marinetraffic, вышел из украинского порта Черноморск.

На момент атаки на балкер, в том же районе находились восемь танкеров с нефтью. Учитывая определенные нюансы с наведением на цель ракеты Х-22, которая запускается с самолета с Ту-22М3, любой из них мог попасть под удар и, как следствие, это привело бы к страшной катастрофе.

Красными точками обозначены танкеры

"Для пуска ракеты оператор вооружения Ту-22М3 должен с помощью собственной РЛС увидеть цель, то есть корабль, подождать пока его захватит активная радиолокационная головка самонаведения ракеты Х-22 и только после этого совершить пуск", — пишет издание и отмечает, что для противокорабельных ракет характерно самостоятельное перенаведение на большую цель.

Пораженный российской ракетой балкер

"То есть если даже российский летчик для атаки гражданского судна якобы выберет балкер, нет гарантий того, что Х-22 не переведется на больший танкер", — подчеркнули в Defense Express.

Кроме того, остается открытым и вопрос того, проводил ли перед запуском оператор вооружения российского Ту-22М3 реальную селекцию целей или пуск был просто по любому судну.

Судно перевозило пшеницу в Африку

Груз почти полностью уничтожен

В любом случае, факт того, что удар был нанесен по судну с пшеницей, когда вокруг куча танкеров с нефтью, говорит о том, что страна-террорист была в шаге от того, чтобы повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу рядом с берегами Румынии и Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне обстреляли турецкое торговое судно. При этом официальная Турция, у берегов которой и был обстрелян ее же сухогруз, не продемонстрировала никакой реакции на российскую агрессию.