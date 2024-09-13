Россия ударила ракетами по судну в Черном море и чуть не повлекла экологическую катастрофу
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Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности
Россия ударила по судну в Черном море, доставлявшему пшеницу в Египет. В то же время, как утверждает Defense Express, РФ могла нанести своим ударом экологическую катастрофу.
Об ударе по судну с пшеницей сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это был удар по гражданскому грузу сразу после выхода из украинских территориальных вод.
"Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море — по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь", — написал Зеленский.
Он также добавил, что Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности.
"От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света", — подчеркнул президент.
В то же время, издание Defense Express утверждает, что удар России в Черном море мог привести к страшной экологической катастрофе. Так, под удар противокорабельной ракеты Х-22 попал балкер Aya, плавающий под флагом Сент-Китс и Невис и, согласно данным сервиса Marinetraffic, вышел из украинского порта Черноморск.
На момент атаки на балкер, в том же районе находились восемь танкеров с нефтью. Учитывая определенные нюансы с наведением на цель ракеты Х-22, которая запускается с самолета с Ту-22М3, любой из них мог попасть под удар и, как следствие, это привело бы к страшной катастрофе.
"Для пуска ракеты оператор вооружения Ту-22М3 должен с помощью собственной РЛС увидеть цель, то есть корабль, подождать пока его захватит активная радиолокационная головка самонаведения ракеты Х-22 и только после этого совершить пуск", — пишет издание и отмечает, что для противокорабельных ракет характерно самостоятельное перенаведение на большую цель.
"То есть если даже российский летчик для атаки гражданского судна якобы выберет балкер, нет гарантий того, что Х-22 не переведется на больший танкер", — подчеркнули в Defense Express.
Кроме того, остается открытым и вопрос того, проводил ли перед запуском оператор вооружения российского Ту-22М3 реальную селекцию целей или пуск был просто по любому судну.
В любом случае, факт того, что удар был нанесен по судну с пшеницей, когда вокруг куча танкеров с нефтью, говорит о том, что страна-террорист была в шаге от того, чтобы повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу рядом с берегами Румынии и Украины.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне обстреляли турецкое торговое судно. При этом официальная Турция, у берегов которой и был обстрелян ее же сухогруз, не продемонстрировала никакой реакции на российскую агрессию.