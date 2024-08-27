Ракетна міць України: як "Точка-У" нищить окупантів на фронті (відео)

Завдання ракетники виконують вздовж всієї лінії зіткнення

Не тільки ракети ATACMS чи аналогічну зброю іноземного виробництва Україна може використовувати проти окупантів. До того, як ЗСУ отримали цю військову допомогу, одним із найдалекобійніших видів зброї в Україні був ТРК "Точка-У". Його дальність — 120 км. Під час вторгення окупантів він продовжує виконувати бойові завдання.

Про роботу ракетників ЗСУ розповіли у "Донбас Реалії". За 2,5 роки вторгнення було здійснено понад 300 пусків. Зазначимо, саме "Точку-У" російські пропагандисти часто звинувачують в ударах по складах боєкомплекту або частинах розташування окупантів в глибокому тилу на окупованій території.

Працюють ракетники здебільшого вночі. Цього вимагає і скритність, адже ворог прагне знищити ТРК. Тому й до лінії фронту наблизитися наразі важко — небо заповнене дронами. На початку вторгнення, коли ситуація була інша саме наближенням до лінії фронту в Луганській області вдалось вразити російські літаки на аеродромі Міллерово в Ростовській області 25 лютого. Інша "смачна" ціль, яку також приписують "Точці-У" — великий десантний корабель "Саратов" в порту Бердянська.

Дальність "Точки-У" — 120 км. Ракету важко перехопити, адже летить вона швидко. Та ТРК поступово заміщується іншою зброєю. Причина — не старість, адже комплекс був взятий на озброєння у 1989 році. Розробкою та виробництвом займались підприємства на території РФ, вони ж і обслуговували до 2014 року. Потім цим зайнялося підприємство в Україні. Проте нових ракет до нього — не знайти, операторів "Точки-У" мало. Це Білорусь, Азербайджан та Вірменія, окрім РФ та України відповідно. Тож "Точка-У" поступово піде в минуле, проте поки — виконує свої завдання на фронті.

"Телеграф" розповідав, що український оборонно-промисловий комплекс не стоїть на місці. Вже під час війни з Росією був розроблений та впроваджений ракетний комплекс "Нептун". Його дальність співставна за західними зразками техніки і складає до 300 км.