"Тіло може загинути, але душа з нами": мати легендарного пілота "Джуса" здійснила його мрію (відео)

Андрій Пільщиков був одним з найкращих авіаторів України

Посиділа за штурвалом літака, на якому мріяв літати її син. Напередодні річниці з дня загибелі видатного українського пілота Андрія Пільщикова (позивний "Джус"), командувач Повітряних Сил України Микола Олещук виконав обіцянку, яку дав матері Джуса у день прощання з загиблим героєм.

Про це Олещук повідомив у своєму Telegram. Матері загиблого героя дали можливість побувати за штурвалом американського F-16, літати на якому мріяв її син.

"На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова", — написав Олещук.

Андрій Пільщиков зробив багато для того, аби наблизити день передачі F-16 Україні. Він дав десятки інтерв’ю топовим медіа Сполучених Штатів, провів низку зустрічей. Його дії спільно з діями військово-політичного керівництва України дали поштовх до серйозного обговорення передачі винищувачів Україні.

"Це був потужний крок до F-16, крок до прийняття рішення… На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені Штати. І сьогодні в кабіні F-16 його мати. Вона продовжує справу свого сина і робить усе, щоб наші крила міцніли".

Трагічний день в авіації України

25 серпня 2023 року сталась жахлива авіаційна катастрофа. Під час бойового вильоту пари Л-39 загинуло одразу три українських пілоти: В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (позивний "Juice").

Капітан Андрій Пільщиков був родом із Харкова. 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки.

Пілот Андрій Пільщиков "Джус"

Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16. У жовтні 2023 року Джус мав вирушити до США на навчання. Мріяв літати на F-16.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Запорізькому напрямку загинув екстренер "Київ-Баскет". Віддав життя за свободу України та її народу від російських окупантів.