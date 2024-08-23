Отримав поранення несумісні з життям: у госпіталі помер 21-річний командир

Останній його бій був у Краматорському районі

У четвер, 22 серпня, від важких поранень помер у госпіталі 21-річний командир стрілецького відділення з Городківської громади Роман Касько. Він мешканець села Вільшанка.

Про це повідомляє Тульчинська районна військова адміністрація.

22 серпня у "Свято-Михайлівській клінічній лікарні" міста Києва, внаслідок отриманих множинних вогнепальних осколкових поранень помер Касько Роман Вадимович, 3 жовтня 2003 року народження", — йдеться у повідомленні.

Молодий і перспективний, добрий та щирий, вірний патріот рідної держави став до лав Збройних сил України. Солдат Касько Роман Вадимович був прийнятий на військову службу за контрактом другим відділом Тульчинського РТЦК та СП. Служив командиром 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти.

В ході виконання бойових завдань Герой-захисник проявив стійкість та мужність, в районі населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області відбувся його останній бій.

Про Героя кажуть, що він був по-справжньому гарною, світлою людиною, завжди уважним і турботливим сином, надійним другом, вірним побратимом, мав багато гарних мрій, які так прагнув втілити в життя. Але, втрутилась війна, яка не дала їм реалізуватись.

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