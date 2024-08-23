Получил ранения несовместимые с жизнью: в госпитале умер 21-летний командир

Последнее его сражение было в Краматорском районе

В четверг, 22 августа, от тяжелых ранений скончался в госпитале 21-летний командир стрелкового отделения из Городковской общины Роман Касько. Он житель села Ольшанка.

Об этом сообщает Тульчинская районная военная администрация.

22 августа в "Свято-Михайловской клинической больнице" города Киева, в результате полученных множественных огнестрельных осколочных ранений, умер Касько Роман Вадимович, 3 октября 2003 года рождения", — говорится в сообщении.

Молодой и перспективный, добрый и искренний, верный патриот родного государства стал в ряды Вооруженных сил Украины. Солдат Касько Роман Вадимович был принят на военную службу по контракту вторым отделом Тульчинского РТЦК и СП. Служил командиром 2 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 1 стрелковой роты.

В ходе выполнения боевых задач Герой-защитник проявил стойкость и мужество, в районе населенного пункта Новосадово Краматорского района Донецкой области состоялось его последнее сражение.

О Герое говорят, что он был по-настоящему красивым, светлым человеком, всегда внимательным и заботливым сыном, надежным другом, верным собратьем, имел много хороших мечтаний, которые так стремился воплотить в жизнь. Но вмешалась война, которая не дала им реализоваться.

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