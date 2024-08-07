Радянський танк із західним "начинням": де воював та як змінився словенський M-55S (відео)

В Україні танки отримали подальше оновлення для бойових дій

Один з танків, які застосовуються в Україні, викликає інтерес знавців військової справи. Мова про словенський танк M-55S. Він об’єднав радянські традиції танкобудування із модернізацією західними технологіями, адже база цього танка Т-55.

Про нього розповів військовий історик Андрій Харук для порталу "Мілітарний". Модернізація почалася ще в середині 90-х і тривала до 2001 року. Джерелом технологій була ізраїльска фірма Elbit.

Ходову частину модернізували мінімально, однак озброєння та броня були глибоко перероблені. Гармата M-55S — 105-мм, британська L7 в ізраїльському виконанні. Вона має електроспуск, теплоізоляцію, проте боєкомплект скоротився на 4 снаряди — до 39. Можуть використовуватися бронебійно-фугасні, кумулятивні та бронебійні оперені підкаліберні снаряди.

З допоміжним озброєнням не працювали — спарений кулемет 7,62-мм та зенітний кулемет 12,7-мм. Приціли оновили для навідника та командира, вони мають лазерний далекомір та нічне бачення. Додаткове бронювання — Super Blazer ізраїльського виробництва. Встановили також систему оповіщення про лазерне наведення, що пов’язана з системою постановки димової завіси.

Україна отримала 28 танків M-55S в жовтні 2022 року. Їх помічали в різних бригадах. Вони брали участь у боях під Кремінною на Луганщині. Вони з’являлись у різних боях в 2023 та 2024 роках. В Україні танки додатково модернізували — додали захист бортів блоками "Контакт-1" та "мангалами" — решітчатими проткумулятивними екранами.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший цікавий танк, який називають "найрідкіснішим на війні". Це одна з версій Т-72.