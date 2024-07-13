По всій Україні було оголошено повітряну тривогу: що стало причиною

Під час загрози ударів українців просять перебувати у безпечних місцях

Об 11:18 у суботу, 13 липня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К. Об 11:59 дали відбій повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — попередили у Повітряних силах України.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Це — аеробалістична ракета, яку було прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал".

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів та рухається з величезною швидкістю, максимально — 4080 м/c або 14 688 км/год. Через це "Кинджал" є складною ціллю для ППО. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал".

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 12 липня російські окупанти атакували Київщину. У повітряному просторі регіону були зафіксовані ворожі ракети та ударні дрони. В області працювали сили ППО, було збито ворожі цілі.