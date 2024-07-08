Після нічної ракетної атаки в Україні оголошено масштабну тривогу: в чому причина (карта)

Є загроза для всіх областей

У понеділок, 8 липня, по всій території України, після нічної атаки РФ з бомбардувальників ТУ-95 знову оголошено повітряну тривогу. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили України. Там також повідомили, що зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, рф). Мета вильоту поки невідома.

Моніторингові канали пишуть, що у разі бойового вильоту Ту-95 приблизний час підльоту до пускових рубежів:

Саратовська область: 09:30 — 11:30;

Акваторія Каспійського моря: 10:30 — 12:20.

Підліт ракет до повітряного простору України: — 10:30 — 11:30.

Відстань від авіабази «Оленья» до кордону України

Зазначимо, що винищувач, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал" міг злетіти з аеродрому Саваслейка. Всі області України наразі під загрозою.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Також "Телеграф" розповідав, чим відомий літак ТУ-95, з якого атакують Україну.