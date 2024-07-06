По всій Україні оголошували повітряну тривогу: у чому була причина

Під час загрози повітряних ударів українців просять перебувати у безпечних місцях

О 7:24 в суботу, 6 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу, існує загроза ракетного удару. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К. О 7:48 дали відбій повітряної тривоги.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", — попередили у Повітряних силах України.

МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Максимальна швидкість — 4080 м/c або 14 688 км/год.

Ракета може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 6 липня росіяни атакували Україну "шахедами". Тривога тривала майже усю ніч. Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини. У Сумах пролунала серія вибухів, зникло світло та вода. Також вибухи чули у Кременчуці, Кривому Розі та Кам’янському.