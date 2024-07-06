По всей Украине объявляли воздушную тревогу: в чем была причина

При угрозе воздушных ударов украинцев просят находиться в безопасных местах

В 7:24 в субботу, 6 июля, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, существует угроза ракетного удара. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К. В 7:48 дали отбой воздушной тревоги.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", — предупредили в Воздушных силах Украины.

МиГ-31К — носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Х-47М2 "Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты от ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Максимальная скорость — 4080 м/c или 14 688 км/ч.

Ракета может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 июля россияне атаковали Украину "шахедами". Тревога продолжалась почти всю ночь. Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины. В Сумах раздалась серия взрывов, исчезли свет и вода. Также взрывы слышали в Кременчуге, Кривом Роге и Каменском.