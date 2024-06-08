"Доведеться знайомитись заново": капеланка пояснила, як пережити зміну у стосунках з військовим

Війна змінює обох у стосунках

Військові, які відправляються на фронт, та їхні близькі, які залишають у тилу, змінюються за час війни. Як наслідок, навіть зі своїм чоловіком потрібно буде наче знайомитись заново, адже ви змінились обидвоє.

Так само як і ваші стосунки зміняться, і потрібно розуміти, що робити. Як з цим впоратись, розповіла "Телеграфу" капеланка Олена Легенчук у матеріалі "Капеланка Олена Легенчук: Коли близькі повернуться з фронту — буде ще одна "війна"".

Переживання за близьку людину, як каже капеланка, може суттєво вплинути на особистість, адже може мати фізичні прояви: втрата інтересу до роботи, втрата апетиту, незрозумілі болі, апатія, безсоння, агресія, труднощі з концентрацією уваги, кошмари, суїцидальні думки, емоційне виснаження, галюцинації. Війна змінює всіх.

"Це процес горювання, — продовжує Олена Легенчук. — І це нормально для людини у стані горювання під час війни. Ці процеси треба пройти. Треба не тільки прожити горе, а й відновитися у цьому процесі. Але в кожного своя нервова система, тому кожен переживає це по-своєму. І не кожен, на жаль, уміє ставити реалістичні очікування до себе і до близької людини".

Тому вислів "Все буде добре" від капеланки такі люди не почують.

"Бо те, що було до війни, не повернеться. І та людина, котра на війні, не буде такою, як раніше. І ви також уже змінені. Ви знайомі зі своїм чоловіком, але ви змінені. І вам потрібно знову знайомитись. Вас буде травмувати те, що говорить військовий, як він про це розповідає, його ставлення до пережитих подій. Він може кричати, матюкатися, тобто проявляти емоційне насилля. Може зловживати спиртним чи підсісти на наркотики. Але хочу застерегти: треба уникати звинувачення в його бік. Іноді досить бути поруч", — додає Олена Легенчук.

Вона додає, що коли військові повернуться з фронту, буде ще одна "війна", але вже вдома.

"Коли близькі повернуться з фронту, це буде ще одна "війна". Як жити з людьми, які пережили бойові дії? Як боротися за таких людей? І чи треба терпіти, намагатися вдавати, що у вашій родині все гаразд? Багато жінок, які отримують подвійну травму, вважають, що справляться самостійно, без допомоги фахівця, тому намагаються не виносити сміття з хати. Але це неправильно", — сказала капеланка.

Вона наголосила, що потрібно мати декількох близьких людей, які допоможуть та підтримують, а також психолога.

"Але я раджу мати коло себе трьох близьких людей: подругу, психолога чи капелана. Має бути подруга, яка просто слухала б і нічого не радила. А краще дві, бо одна може не витримати. Активне слухання дуже важливе. Ще краще, коли подруга годину-другу побуде з дітьми, чи прибере за вас у квартирі, чи зварить їсти, а ви сходите у салон краси", — додала Олена Легенчук.

Раніше "Телеграф" писав, що капеланка Олена Легенчук розповіла, як спілкуватись з близькими, які "на нулі".