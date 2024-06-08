"Як розмовляти з чоловіком, який "на нулі"?": Капеланка пояснила про що говорити українкам

Страх викликати негативні емоції зупиняє

Розмова з людиною, яка на "нулі", заганяє у ступор її близьких. Адже у багатьох постає питання, як та про що говорити.

Також бентежить жінок те, як вести розмову з чоловіком, коли він нічого не розповідає. Відповіді на ці та інші питання дала капеланка Олена Легенчук у розмові з "Телеграфом", детальніше читайте у матеріалі "Капеланка Олена Легенчук: Коли близькі повернуться з фронту — буде ще одна "війна"".

Під час однієї з зустрічей з капеланкою у Полтаві одна жінка запитала, а про що говорити з чоловіком, який на "нулі"? "У нас нема тем для розмов! Я боюся викликати у нього негативну реакцію якимось словом, і він не розповідає мені про пережиті жахіття. Тому ми часто мовчимо", — сказала одна з присутніх.

На що Олена Легенчук відповіла, що потрібно похвалити чоловіка за сміливість.

"Похваліть свого чоловіка за сміливість, якщо не знаєте, про що говорити. Це дуже сміливі люди, які заслуговують поваги, бо вони йдуть у бій, попри страх, що є природною емоцією людини, не дозволяють йому опановувати ними. Для кожного, хто на "нулі", важливо просто чути ваш голос", — порадила капеланка.

Присутні зізнались, що від страшних розповідей, вони ще більше переживають за своїх чоловіків та їм навіть стає важко після цих розмов.

"Це називається вторинною травматизацією, — пояснює Олена. — Нервова система чоловіка адаптувалася, бо усе, про що розповідає, він уже пережив, а ви переживаєте ці емоції сильніше. Тому попросіть його берегти вашу психіку".

Важко стає і коли чоловік нічого не розповідає, і тоді жінок охоплює тривога.

"Звісно, ви наповнені болем і негативними думками, однак треба зупинити ці думки. Скажіть собі: "Все може бути, але я вірю, що цього не станеться"", — порадила Олена Легенчук.

Раніше "Телеграф" писав, що капеланка пояснила, як реагувати на "позитивний аб’юз", з яких стикаються дружини військових. Також нерідко їм ставлять питання на кшталт: "А чому ти відпустила чоловіка на війну?" або "Чому він не демобілізується?", і вони не знають, що відповідати.