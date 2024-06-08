"Как разговаривать с мужем, который "на нуле"?": капелланка объяснила о чем говорить украинкам

Страх вызывать негативные эмоции останавливает

Разговор с человеком, который на "нуле", загоняет в ступор его близких. Ведь у многих возникает вопрос, как и о чем говорить.

Также смущает жен, как вести разговор с мужем, когда он ничего не рассказывает. Ответы на эти и другие вопросы дала капелланка Елена Легенчук в разговоре с "Телеграфом", подробнее читайте в материале "Капеланка Елена Легенчук: Когда близкие вернутся с фронта — будет еще одна "война""

Во время одной из встреч с капелланкой в Полтаве одна женщина спросила, а о чем говорить с мужем, который на нуле. "У нас нет тем для разговоров! Я боюсь вызвать у него негативную реакцию каким-то словом, и он не рассказывает мне о пережитых ужасах. Поэтому мы часто молчим", — сказала одна из присутствующих.

На что Елена Легенчук ответила, что нужно похвалить мужчину за смелость.

"Похвалите своего мужа за смелость, если не знаете, о чем говорить. Это очень смелые люди, которые заслуживают уважения, потому что они идут в бой, несмотря на страх, являющийся естественной эмоцией человека, не позволяют ему овладевать ими. Для каждого, кто на "нуле", важно просто слышать ваш голос", — посоветовала капелланка.

Присутствующие признались, что от страшных рассказов они еще больше переживают за своих мужей и им даже становится трудно после этих разговоров.

"Это называется вторичной травматизацией, — объясняет Елена. — Нервная система мужчины адаптировалась, потому что все, о чем рассказывает, он уже пережил, а вы переживаете эти эмоции сильнее. Поэтому попросите его беречь вашу психику".

Трудно становится и когда муж ничего не рассказывает, и тогда жен охватывают тревогу.

"Конечно, вы наполнены болью и негативными мыслями, однако нужно остановить эти мысли. Скажите себе: "Все может быть, но я верю, что этого не произойдет", — посоветовала Елена Легенчук.

Ранее "Телеграф" писал, что капелланка объяснила, как реагировать на "положительный абьюз", с которыми сталкиваются жены военных. Также нередко им задают вопросы типа: "А почему ты отпустила мужа на войну?" или "Почему он не демобилизуется?", и они не знают, что отвечать.