Капеллан Елена Легенчук: Когда близкие вернутся с фронта — будет еще одна "война"

Женщины в тылу полны боли и негатива, однако есть способ перенаправить их эмоции в другое русло

Житомирянка Елена Легенчук — одна из первых женщин-капелланов в Украине, которые в полномасштабную войну начали служить на передовой. Женщина – многодетная мать, у нее четверо несовершеннолетних детей (младшей дочери не исполнилось еще и 4-х). До начала большой войны жила с семьей в Испании, профессионально занималась фотографией, была автором цифрового контента. По специальности – педагог.

С первых дней войны активно включилась в волонтерскую деятельность, во время которой познакомилась с представителями Христианской службы спасения. Чтобы закрыть сбор на прицелы ночного видения, продала свой автомобиль и вскоре, оставив детей на мужа, вернулась в Украину, чтобы служить бойцам на фронте. И Бог распорядился так, что она, не имея воинского звания, стала частью корпуса капелланов. Ей разрешили проводить служение непосредственно в окопах. Это был своего рода эксперимент, показавший чрезвычайную эффективность пасторской службы для поднятия морального и боевого духа военнослужащих.

У Елены Легенчук нет постоянного графика. Какое-то время она проводит на "нуле", какое-то — работает в тылу. В частности, встречается с женами и матерями военных и военнопленных, чтобы поддержать их морально, дать советы. Как это происходит, она рассказала "Телеграфу".

"Кислородная маска" на себя

На такие встречи капеллан берет бутылку пепси, бутылку чистой воды и несколько стаканов. Они очень подходят, чтобы воочию продемонстрировать, как мы, переполненные негативными эмоциями — гневом, обидами, тревогами, — наполняем негативом своих родных, которые находятся на фронте. Если к половине стакана пепси долить еще полстакана этого напитка, то стакан переполнится и жидкость начнет переливаться через край.

— Военный, который живет в постоянном стрессе, дискомфорте, к тому же страдает от контузий и ранений, после тяжелого общения с родными становится похожим на этот переполненный стакан. В таком состоянии у него даже возникают суицидальные мысли, – объясняет Елена. — Но если вы ежедневно будете добавлять ему покоя, радости, надежды, уверенности и если этого будет больше, чем получаемого им негатива, то он будет очищаться от темных мыслей.

При этом капеллан постепенно разбавляет пепси в стакане прозрачной водой, и напиток с каждым разом становится все светлее и светлее.

— Тот, кто поддерживает военнослужащего, сам должен иметь ресурс. Потому что если костыль сломан, то можно упасть, — образно говорит Елена.

Но где брать силы самим женщинам, чтобы стать поддержкой родному человеку, который носит пиксель?

— Сегодня мы все травмированы войной, все в зоне риска. Ведь когда кто-то из семьи идет на войну, то вместе с ним отправляется вся семья, — говорит Елена. — Мы живем с хронической болью, дискомфортом. Кричим, срываемся, плачем, потому что нервная система не выдерживает. При этом часто забываем о себе. Я – на заднем плане. А дух, душа и тело взаимосвязаны друг с другом. И когда наступает выгорание, приходят болезни.

Жены военных, к сожалению, часто имеют онкозаболевания. Чаще они поражают молочные железы и репродуктивные органы. Наши клетки постоянно мутируют, иммунная система их выбрасывает, а когда она слабеет, мутировавшие клетки не получают этого сигнала. Так развивается рак.

Мы должны быть наполнены светом, тишиной, спокойствием. Не нервничать, правильно питаться, высыпаться, нагружать себя физически, пить достаточно воды. Кстати, именно вода выводит из организма стресс – через пот и мочу. Этому способствуют, в частности, занятия спортом и активный секс.

Горе нельзя маскировать фразой "У меня все хорошо" и его нельзя откладывать на годы. Это приводит к угнетению эмоционального состояния. Поэтому естественно плакать и важно общаться с людьми, выплескивать свои переживания и тревоги наружу.

Елена Легенчук: "Каждый вечер прошу Бога дать мне мир и покой"

Каждый вечер нужно находить время для себя — не смотреть новости, а проветривать комнату перед сном, освобождать мозги от негативных мыслей, прочитать молитву: "Благодарю Бога за все и отдаю все ему".

Чтобы иметь возможность заботиться о ком-то, вспомните, как в самолетах стюардессы всегда советуют в непредвиденных ситуациях надевать кислородную маску сначала на себя, а затем на ребенка. Если вам не хватит кислорода, о вашем ребенке некому будет позаботиться.

Но по опыту знаю, что половина моей аудитории не прислушивается к этим советам.

Похвалите мужа-военного за смелость

— О чем говорить с мужем, который на "нуле"? У нас нет тем для разговоров! Я боюсь вызвать у него негативную реакцию каким-то словом, и он не рассказывает мне о пережитых ужасах. Поэтому мы часто молчим, — первой включилась в диалог одна из присутствующих на встрече в Полтаве.

— Похвалите мужа за смелость, если не знаете, о чем говорить. Это очень смелые люди, которые заслуживают уважения, потому что они идут в бой, несмотря на страх, который является естественной эмоцией человека, не позволяют ему овладевать ими. Для каждого, кто на "нуле", важно просто слышать ваш голос, — советует капеллан.

— Когда муж что-то страшное рассказывает, я переживаю больше него, — призналась другая из присутствующих.

— Мне тяжело после разговора с мужем, – добавила еще одна.

— Это называется вторичной травматизацией, — объясняет Елена. — Нервная система мужа адаптировалась, потому что все, что рассказывает, он уже пережил, а вы переживаете эти эмоции сильнее. Потому попросите его беречь вашу психику.

"Человек, который побывал на войне, уже не будет таким, как прежде", - объясняет Елена Легенчук

— Муж на передовой, практически ничего не рассказывает. Но я не могу себя контролировать, когда он идет на позицию, – поделилась своими тревогами одна из участниц откровенного разговора с капелланом.

— Конечно, вы наполнены болью и негативными мыслями, но нужно остановить эти мысли. Скажите себе: "Все может быть, но я верю, что этого не произойдет", – посоветовала женщине Елена Легенчук.

— Как реагировать на дурацкие вопросы типа: "А чего ты отпустила мужа на войну?" и "Почему он не демобилизуется?" Кто-то будто ободряет: "У тебя сильный муж, он все выдержит". Но от этого так больно, — пришел еще один вопрос из зала.

— Это положительный абьюз, то есть общение, наносящее физический, моральный и психологический вред, прикрытое вроде бы добрыми намерениями, — объясняет капеллан. — Советую просто вычеркивать таких людей из жизни, чтобы они ее не портили. Я, например, заблокировала в телефоне кое-кого из своих родственников, поскольку они деструктивны.

Люди нас раздражают в большей или меньшей степени. Предлагаю относиться к некоторым, как к больному или как к маленькому — снисходительно. Сказал что-то такой человек и сказал, это не важно для вас, и тогда это не травмирует. У меня, кстати, есть клиентка, молодая девушка, у которой токсичная мама. Иногда, чтобы любить маму, нужно, чтобы она была на некотором расстоянии.

Заново познакомиться с мужем

— Переживание за близкого человека, который воюет, может иметь физические проявления: потеря интереса к работе, потеря аппетита, непонятные боли, апатия, бессонница, агрессия, трудности с концентрацией внимания, кошмары, суицидальные мысли, эмоциональное истощение, галлюцинации… Это процесс горевания, — продолжает Елена Легенчук. — И это нормально для человека в состоянии горевания во время войны. Эти процессы нужно пройти. Надо не только прожить горе, но восстановиться в этом процессе. Но у каждого своя нервная система, потому каждый переживает это по-своему. И не каждый, к сожалению, умеет ставить реалистические ожидания от себя и от близкого человека.

Я никому не говорю: "Все будет хорошо". Ведь то, что было до войны, не вернется. И тот человек, который на войне, не будет таким, как прежде. И вы тоже уже изменились. Вы знакомы со своим мужем, но вы изменились. И вам нужно снова знакомиться. Вас будет травмировать то, что говорит военный, как он об этом рассказывает, его отношение к пережитым событиям. Он может кричать, материться, то есть проявлять эмоциональное насилие.

Может злоупотреблять спиртным или подсесть на наркотики. Но хочу предостеречь: надо избегать обвинений в его сторону. Иногда достаточно быть рядом.

Когда близкие вернутся с фронта, это будет еще одна "война". Как жить с людьми, пережившими боевые действия? Как бороться за людей? И нужно ли терпеть, стараться делать вид, что в вашей семье все в порядке?

"Тот, кто поддерживает военнослужащего, сам должен иметь ресурс", — говорит капеллан Елена

Многие женщины, получающие двойную травму, считают, что справятся самостоятельно, без помощи специалиста, поэтому стараются не выносить сор из избы. Но это неправильно.

Хорошо, если кому-то достаточно молитвы. Но я советую иметь у себя трех близких людей: подругу, психолога или капеллана. Должна быть подруга, которая просто слушала бы и ничего не советовала. А лучше две, потому что одна может не выдержать. Активное слушание очень важно.

Еще лучше, когда подруга час-другой побудет с детьми, или уберет за вас в квартире, сварит поесть, а вы сходите в салон красоты.

Среди моих клиенток есть бывшая военная с инвалидностью, которую она получила в результате боевых действий. У нее воюет отец, воюют бывший и нынешний мужья. Представьте, какая у нее морально-психологическая нагрузка! Недавно мы общались с ней по видеосвязи, и я заметила, что женщина давно не делала маникюр и не красила волосы. Я попросила ее сходить в салон и оплатила услуги. Через две недели это была совсем другая женщина, а не жертва обстоятельств.

Такие элементарные вещи позволяют двигаться дальше, – говорит Елена Легенчук.

Женщины, потерявшие мужчин на войне – особая категория клиентов капеллана. Перед Новым годом, рассказывает она, ее в ТикТок нашла Алина, у которой погиб муж. Получив это страшное известие, она, сама профессиональный психолог, четыре дня пролежала на полу без еды и воды. "Я подожду, пока умру", — сказала своей двенадцатилетней дочери и запретила кому-либо к ней подходить.

"Я еще жива, но лучше бы умерла. Мне никто не поможет, надеюсь только на вас", — написала она мне на пятые сутки, когда ее немного отпустило, — вспоминает Елена. — Прежде всего, я нашла курьера, который привез ей еду. Дальше мы много общались, Алина открыла мне свое сердце, и я через Бога дарила ей надежду. Параллельно женщина прорабатывала свои травмы с коллегой-психологом. Недавно встретила ее. Это была уже другая женщина. "Если невозможно, чтобы Бог вернул мне мужа, я буду жить так, чтобы он гордился мною", — сказала она, и я поняла, что наши старания дали положительный результат. Сейчас Алина готова работать с супругами погибших на войне мужчин. Мы продумали с ней подробный план ее работы.

Отдать Богу то, что не можешь решить

По убеждению Елены Легенчук, быть просто капелланом недостаточно. Надо быть наставником, психологом. Сама она постоянно занимается самообразованием, читая книги о Второй мировой войне, о войнах в Африке, во Вьетнаме. Ей интересны описания войны непосредственно от ее участников. Было даже, что ее пригласили на Международную конференцию капелланов стран Балтии, и она делилась собственным опытом служения Богу во время войны.

Елена отмечает: работа капеллана тесно переплетается с работой психолога. К сожалению, хороших военных психологов очень мало. Она доверяет не более чем трем, к которым может отправить своих клиентов.

Бывает, ей звонят по телефону жены, мужья которых лечатся в психиатрических клиниках, и просят помочь. Потому что психолог задает мужчине такие вопросы, которые его раздражают. Скажем, просит закрыть глаза и представить себя в лесу, вспомнить что-нибудь хорошее. А он видит себя в Серебрянском лесу! Поэтому пациент просит психолога ни о чем с ним не говорить. И они целый час молчат. Какая же это помощь?

Как она сама восстанавливается, часто имея по 5—8 часовых консультаций в день? Пропуская через себя реки чужой боли, сопереживая каждому?

— Жить в состоянии постоянного опустошения и выгорания невозможно. Да, мне больно от того, что не могу все раны залатать. К сожалению, половина тех, кого я консультирую, не воспользуется моими советами. И это тоже больно. Но я правильно на все реагирую. Главное – научиться отдавать Богу то, что не можешь решить. Поэтому каждый вечер прошу Бога дать мне мир и покой. И закрываю день. И каждый новый начинаю с чистого листа…

P. S. Вот один из красноречивых отзывов, которые получает капеллан Елена Легенчук от военных в свой адрес: "Леночка, я молился Богу, как только мы выехали на позицию. Я чувствовал Его присутствие с каждым своим шагом. И да, я вспомнил твои слова по поводу атаки дьявола… Он атаковал и пытался меня запутать. Но я знал, кто мой Бог, и Бог сильнее!

Леночка, я безгранично благодарен тебе за твою работу, за твою помощь. Твоя вера и твои молитвы приносят большие плоды. Я понял, что только с верой в сердце и с Божьей помощью мы можем одолеть врага".

Фото из открытых источников