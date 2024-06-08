"Все у зоні ризику": капелан ЗСУ розповіла, як дружинам військових справлятися зі стресом

Насамперед жінок мають подбати про себе

Ті українські жінки, які мають рідну людину на фронті, насамперед мають подбати про те, щоб мати достатню кількість внутрішнього ресурсу. Але часом знайти його дуже складно.

Про це розповіла капелан ЗСУ Олена Легенчук. Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Капелан Олена Легенчук: Коли близькі повернуться з фронту — буде ще одна "війна".

"Сьогодні ми всі травмовані війною, всі в зоні ризику. Адже коли хтось із родини йде на війну, то разом із ним вирушає вся родина", — каже вона.

За її словами, рідні військових живуть із постійним хронічним болем та дискомфортом, а також зазнають частих нервових зривів.

"При цьому часто забуваємо про себе. Я — на задньому плані. А дух, душа і тіло взаємопов’язані один з одним. І коли настає вигоряння, приходять хвороби", — сказала Легенчук і додала, що дружини військових часто через ослаблення організму починають хворіти на онкологію.

Водночас вона рекомендує не нервувати, правильно харчуватися, висипатися, займатися спортом та активним сексом, що дозволить виводити з організму стрес через рідину. При цьому вона не радить ховати горе, оскільки це призводить до гноблення емоційного стану.

Капелан зазначає, що піклуватися про інших можуть лише ті, хто зміг подбати про себе і навела приклад ситуації, коли в літаках стюардеси в непередбачених ситуаціях просять спочатку надіти кисневу маску на себе, а потім на дитину.

"Якщо вам не вистачить кисню, про вашу дитину не буде кому подбати. Але з досвіду знаю, що половина моєї аудиторії не прислухається до цих порад", — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як батькам треба пояснювати дітям теми, пов’язані з війною.