"Все в зоне риска": капеллан ВСУ рассказала, как женам военных справляться со стрессом

В первую очередь женщин должны позаботиться о себе

Те украинские женщины, которые имеют родного человека на фронте, в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы иметь достаточное количество внутреннего ресурса. Но порой найти его бывает очень сложно.

Об этом рассказала капеллан ВСУ Елена Легенчук. Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Капеллан Елена Легенчук: Когда близкие вернутся с фронта — будет еще одна "война".

"Сегодня мы все травмированы войной, все в зоне риска. Ведь когда кто-то из семьи идет на войну, то вместе с ним отправляется вся семья", — говорит она.

По ее словам, родные военных живут с постоянной хронической болью и дискомфортом, а также испытывают частые нервные срывы.

"При этом часто забываем о себе. Я – на заднем плане. А дух, душа и тело взаимосвязаны друг с другом. И когда наступает выгорание, приходят болезни", — сказала Легенчук и добавила, что жены военных часто из-за ослабления организма начинают болеть онкологией.

Вместе с тем она рекомендует не нервничать, правильно питаться, высыпаться, заниматься спортом и активным сексом, что позволит выводить из организма стресс через жидкость. При этом она не советует прятать горе, поскольку это приводит к угнетению эмоционального состояния.

Капеллан отмечает, что заботиться о других могут лишь те, кто смог позаботиться о себе и привела в пример ситуации, когда в самолетах стюардессы в непредвиденных ситуациях просят сначала надеть кислородную маску на себя, а лишь затем на ребенка.

"Если вам не хватит кислорода, о вашем ребенке некому будет позаботиться. Но по опыту знаю, что половина моей аудитории не прислушивается к этим советам", — добавила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как родителям надо объяснять детям темы, которые связаны с войной.