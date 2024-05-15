Звалені та покинуті "зуби дракона" на Харківщині: в ОВА розповіли, що готують спростування

Деталі пообіцяли опублікувати на офіційній сторінці

У Харківській ОВА коротко прокоментували інформацію щодо фортифікаційних укріплень, які, за даними аналітиків DeepState, звалені в купу вздовж дороги на околицях Липців, де росіяни розвивають свій наступ. Новина про це з’явилася вчора, 14 травня.

Зазначається, що так звані "зуби дракона" мали стати частиною лінії оборони в Харківській області, проте з невідомих причин їх не задіяли. Журналісти видання "Телеграф" зв’язалися з Харківською ОВА, щоб отримати коментар і почули наступне:

"Готуємо ще [коментар], ще не погодили, готуємо спростування", — зазначили в ОВА та додали, що побачити коментар можна буде на офіційній сторінці адміністрації.

Зауважимо, журналісти видання "Телеграф" протягом доби вже двічі намагалися отримати коментар від представників Харківської ОВА. Вперше ми зателефонували до адміністрації ввечері, 14 травня, щойно з’явилася інформація від аналітиків DeepState.

Укріплення, що звалені до купи

Село Липці знаходиться за 11 км від кордону з Росією

Тоді в ОВА пообіцяли надати офіційний коментар "протягом 10 хвилин", проте за годину, на момент публікації попередньої новини, реакції так і не було. Сьогодні, 15 травня, ми зателефонували вдруге і знову почули відмашку про те, що офіційний коментар з’явиться на сайті ХОВА та нині його там досі немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив детальний розбір того, що відомо про фортифікаційні споруди на Харківщині. Які там були укріплення і що планували взагалі.