Сваленые и заброшенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА рассказали, что готовят опровержение

Детали пообещали опубликовать на официальной странице

В Харьковской ОВА кратко прокомментировали информацию о фортификационных укреплениях, которые, по данным аналитиков DeepState, свалены в кучу вдоль дороги в окрестностях Липцев, где россияне развивают свое наступление. Новость об этом появилась вчера, 14 мая.

Отмечается, что так называемые "зубы дракона" должны стать частью линии обороны в Харьковской области, однако по неизвестным причинам их не задействовали. Журналисты издания "Телеграф" связались с Харьковской ОВА, чтобы получить комментарий и услышали следующее:

"Готовим еще [комментарий], еще не согласовали, готовим опровержение", — отметили в ОВА и добавили, что увидеть комментарий можно будет на официальной странице администрации.

Заметим, журналисты издания "Телеграф" в течение суток уже дважды пытались получить комментарий от представителей Харьковской ОВА. Впервые мы позвонили в администрацию вечером, 14 мая, как только появилась информация от аналитиков DeepState.

Укрепления, сваленные в кучу

Село Липцы находится в 11 км от границы с Россией.

Тогда в ОВА пообещали предоставить официальный комментарий "в течение 10 минут", однако через час, на момент публикации предыдущей новости, реакции так и не последовало. Сегодня, 15 мая, мы позвонили во второй раз и снова услышали отмашку о том, что официальный комментарий появится на сайте ХОВА и сейчас его там до сих пор нет.

Напомним, ранее "Телеграф" производил детальный разбор того, что известно о фортификационных сооружениях на Харьковщине. Какие там были укрепления и что планировали вообще.