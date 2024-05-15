ОТРК "Точка-У": що це за ракетні комплекси, які росіяни регулярно звинувачують в атаках

Стрільба з "Точки-У" можлива на відносно малу дальність, порівняно з сучасними зразками

Російські окупанти у вибухах на території РФ та окупованої частини України часто звинувачують українських військових. Серед останнього — вибух в Бєлгороді, коли Міноборони РФ заявило про руйнацію будинку через падіння уламка снаряда від "Точки-У". Версію вже спростували числені експерти.

Загалом ОТРК "Точка У" є на озброєнні як України, так і Росії, адже комплекс створили ще за радянських часів. Його попередником був ракетний комплекс "Точка" — з дальністю стрільби до 70 км та чималим відхиленням від цілі у 250 метрів. Він стояв на озброєння до 1989 року.

Нещодавно з'явилося відео використання раритету в обороні проти Росії. Висувається версія, що частина такого озброєння зберіглася в нормальному стані або ж була відновлена.

На заміну "Точці" прийшла "Точка-У". Радянський тактичний комплекс, який розробляли та будували понад 20 років. Ракети до "Точки-У" могли оснащуватися навіть ядерними боєголовками, бойова маса становить 482 кг. "Точка-У" запускає керовані ракети, з відхиленням у 150 метрів.

Характеристики ОТРК "Точка-У"

Мінімальна дальність стрільби – 15-20 км

Максимальна дальність стрільби – 120 км

Висота траєкторії польоту ракети – 6-26 км

Польотний час на максимальну дальність – 163 сек

Швидкість на суші – 70 км/год

Швидкість на плаву – 8 км/год

Запас ходу – 650 км.

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