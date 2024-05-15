ОТРК "Точка-У": что это за ракетные комплексы, которые россияне регулярно обвиняют в атаках

Стрельба из "Точки-У" возможна на относительно малую дальность по сравнению с современными образцами

Российские оккупанты во взрывах на территории РФ и оккупированной части Украины часто обвиняют украинских военных. Среди последнего — взрыв в Белгороде, когда Минобороны РФ заявило о разрушении дома из-за падения обломка снаряда от "Точки-У". Версию уже опровергли многочисленные эксперты.

В общем, ОТРК "Точка У" есть на вооружении как Украины, так и России, ведь комплекс создали еще в советское время. Его предшественником был ракетный комплекс "Точка" — с дальностью стрельбы до 70 км и немалым отклонением от цели в 250 метров. Он стоял на вооружении до 1989 года.

Недавно появилось видео использования раритета в обороне против России. Выдвигается версия, что часть такого вооружения сохранилась в нормальном состоянии или была восстановлена.

На замену "Точке" пришла "Точка-У". Советский тактический комплекс, который разрабатывали и строили более 20 лет. Ракеты к "Точке-У" могли оснащаться даже ядерными боеголовками, боевая масса составляет 482 кг. "Точка-У" запускает управляемые ракеты с отклонением в 150 метров.

Характеристики ОТРК "Точка-У"

Минимальная дальность стрельбы – 15-20 км

Максимальная дальность стрельбы – 120 км

Высота траектории полета ракеты – 6-26 км

Полетное время на максимальную дальность – 163 сек

Скорость на суше – 70 км/ч

Скорость на плаву – 8 км/ч

Запас хода – 650 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских антиматериальных снайперских винтовках Snipex Monomakh и Snipex Alligator. Их особенность в том, что их можно использовать не только против людей, но попадать и поражать даже легкобронированные цели.