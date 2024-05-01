Захищав Україну з перших днів вторгнення: на Донеччині загинув співрозробник "Приват24"

Побратими памʼятають його як надійного друга, наставника та рятівника

У боях на Марʼїнському напрямку загинув військовослужбовець 206-го батальйону територіальної оборони ЗСУ солдат Юрій Білий. У цивільному житті він мав успішну банківську карʼєру та був одним зі співрозробників додатка "Приват24".

Проте 11 квітня 2024 року його життя забрала війна, яку розпочала Росія проти України. Про це повідомила пресслужба військової частини у вівторок, 30 квітня.

"Після початку повномасштабного вторгнення росіян одразу ж долучився до оборони своєї країни в складі ДФТГ Миронівської територіальної громади Київської області. Та для Юрія цього було замало, тому влітку 2023 року вступив до лав Збройних Сил України і попав в стрілецьку роту нашого батальйону", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також Юрій Білий також був керівником взводу, коли загинув їхній командир.

"Коли на Марʼїнському напрямку загинув командир їхнього взводу, залишок взводу став єдиним кулаком великим пальцем якого був солдат Білий. В ці важкі для нашого підрозділу часи він для всіх став міцною підтримкою", — зауважив командир стрілецької роти Олексій "Марс".

Побратими зазначають, що перших днів служби Юрій Білий виділявся серед них, "вносячи в діяльність підрозділу розумну ініціативу, а інколи і дивакуваті, але правильні ідеї".

"Юрій був прикладом того бійця, який завжди шукав спосіб ефективного виконання службових та бойових завдань. Для побратимів він був надійним другом, наставником, рятівником, завжди мотивував всіх навколо себе якісно і відважно робити свою справу по знищенню ворога", – кажуть в 206-му батальйоні.

Поховали полеглого героя на Алеї Слави миронівського кладовища на Київщині.

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