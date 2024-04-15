Російські генерали ігнорують вимоги про покращення протиповітряної оборони на НПЗ: партизани пояснили причину

Системи ППО, які зараз перебувають на бойовому чергуванні біля заводів, потребують обслуговування, ремонтів та замін

Російські генерали, які командують військами протиповітряної та протиракетної оборони в російській армії, ігнорують вимоги російських військових покращити системи ППО, які відбивають удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Жоден запит, відправлений до штабів цього роду військ, не був навіть розглянутий.

Про це повідомляє український партизанський рух "АТЕШ". За даними партизанів, російське вище командування ігнорує запити від військових частин на посилення та покращення ППО біля НПЗ.

Причин в тому, що системи ППО, які зараз перебувають на бойовому чергуванні біля заводів, потребують обслуговування, ремонтів та подекуди замін. Проте, по-перше, немає потрібної кількості запасних частин. А по-друге, не вистачає й самих систем, оскільки пріоритетний напрямок передачі – це Україна та фронт.

"На заявки про постачання запчастин у підрозділи від командування приходять відповіді, що в наявності їх немає. Це зумовлено тим, що все передається на пріоритетні напрямки, такі як Крим і тимчасово окуповані території України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за останні місяці удари дронів по російських НПЗ почастішали. І це вже призвело до неприємних наслідків для Кремля, бо довелось обмежити експорт нафтопродуктів. Гроші від продажу енергоресурсів частково йдуть у воєнний бюджет РФ, тому скорочення доходів вигідно для України.

Проте це не подобається також США. Американські чиновники офіційно заявляли, що не підтримують удари по НПЗ Росії. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар пояснив, чому США займають саме таку позицію. Справа у великих сумах і не тільки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право бити по російських енергетичних об’єктах. Він назвав НПЗ законними цілями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дрони атакували один з найбільших НПЗ у Росії. Це один з нових заводів, який був побудований на початку 2000-х років.