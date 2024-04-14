Росіяни скинули авіабомбу на житловий 5-поверховий будинок на Донеччині: є загибла та постраждалі (фото)

З-під завалів витягли тіло загиблої

Російські загарбники скинули авіабомбу на селище Очеретне на Донеччині. Внаслідок цього загинула одна людина, також є поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Він зазначив, що під час атаки на селище було потрапляння п’ятиповерховим житловим будинком.

"1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Очеретиного. Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу — влучили у 5-поверхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки", — сказав Філашкін.

Зазначається, що двох постраждалих було доставлено до лікарні й зараз вони отримують необхідну медичну допомогу.

Своєю чергою, голова ОВА закликав мешканців евакуюватися.

"Ще раз закликаю: не ризикуйте своїм життям! Евакуюйтеся!", — додав Філашкін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні російські загарбники скинули авіабомбу на Єнакієве Донецької області. Проте плани окупантів не здійснилися, оскільки снаряд приземлився на продовольчий магазин, але так і не здетонував.