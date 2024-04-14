Россияне скинули авиабомбу на жилой 5-этажный дом в Донецкой области: есть погибшая и пострадавшие (фото)
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Из-под завалов вытащили тело погибшей
Российские захватчики скинули авиабомбу на поселок Очеретное Донецкой области. В результате погиб один человек, также есть раненые.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин. Он отметил, что во время атаки на поселок было попадание по пятиэтажному жилому дому.
"1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Очеретного. Сегодня днем россияне сбросили на поселок авиабомбу — попали в 5-этажку. Из-под завалов дома вытащили тело 67-летней женщины", — сказал Филашкин.
Отмечается, что двое пострадавших были доставлены в больницу и сейчас получают необходимую медицинскую помощь.
В свою очередь глава ОВА призвал жителей эвакуироваться.
"Еще раз призываю: не рискуйте своей жизнью! Эвакуируйтесь!", — добавил Филашкин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле российские захватчики скинули авиабомбу на Енакиево Донецкой области. Однако планы оккупантов не свершились, поскольку снаряд приземлился на продовольственный магазин, но так и не сдетонировал.