У ЗСУ з’явилися підрозділи наземних дронів: вже відомо, коли будуть перші результати роботи

Результати можна буде побачити вже до кінця 2024 року

На церемонії спецпогашення поштової марки "Зброя перемоги. Made in UA" у суботу, 13 квітня, заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський заявив, що у підрозділах безпілотних систем української армії введено штатні підрозділи, які спеціалізуються на роботі наземних роботизованих систем. Вже до кінця 2024 року можна буде побачити їх системну роботу.

Про це пише "Інтерфакс", цитуючи заступника головкома Вадима Сухаревського. За його словами, наразі мова не ведеться про те, що "за місяць ЗСУ будуть на 100% забезпечені наземними дронами".

"На сьогодні сформовано чітку стандартизацію наземних дронів. Запроваджено в підрозділах безпілотних систем штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів", — сказав він.

Сухаревський зауважив, що тактика вже напрацьовується, виходячи з досвіду підрозділів, які вже застосовують наземні роботизовані системи. Проте наразі необхідно навчити операторів систем та сформувати ефективну тактику застосування наземних дронів.

За його словами, на фронті вже зараз використовуються "якщо не десятки, то сотні" наземних дронів. Спектр їх застосування широкий.

"Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів, зокрема", — сказав Сухаревський.

Основне завдання Генштабу та виробників – масштабувати виробництво наземних систем та нарощувати їхню якість, додав він

Полковник зауважив, що дрони, які широко застосовуються в зоні бойових дій, зокрема і безпілотні авіаційні комплекси, як FPV, ударні, здатні працювати вночі. А БПЛА мультикоптерного типу дають серйозну перевагу ЗСУ і дозволяють компенсувати "обмеженість ресурсів у плані артилерії".

Раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ порадували заявою щодо постачання дронів на фронт.