Після масованої атаки Росія знову обстріляла Харків: що відомо про удар балістикою

Місцева влада вже дала коментар

Вдень 11 квітня, після комбінованої масованої атаки дронами та ракетами, Росія знову обстріляла Харків. У місті чули кілька потужних вибухів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що було чути звук "прильоту". Він попросив місцевих жителів бути обережними.

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"У місті чутно було "приліт". Вже кілька вибухів, прошу всіх бути обережними!", — написав Терехов.

Моніторингові канали повідомляють, що Харків обстрілюють з зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300. Також помічений розвідувальний безпілотник.

14:50 Відбій повітряної тривоги у всіх областях, де раніше її оголосили, окрім Харківщини та Донеччини. У цих регіонах загроза зберігається, попереджають Повітряні сили.

14:26 Повторні вибухи у Харкові. Мер міста підтверджує інформацію. Телеграм-канал RADAR-KH повідомляє, що над місцями "прильотів" помічено ворожий розвідувальний дрон.

14:24 Вибухи у Харкові. Моніторингові канали повідомляють про обстріл С-300. Терехов пише про "приліт".

Повторний обстріл Харкова 11 квітня

14:19 У Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях України оголошують повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджають про балістичну загрозу. До цього повітряна тривога була оголошена на Вінниччині та Донеччині.

Нагадаємо, під час комбінованої атаки у Харкові було пошкоджено об’єкт енергосистеми. Через це у місті ввели графіки аварійного відключення.

Через обстріл 11 квітня об’єкти енергосистеми були пошкоджені у п’яти областях країни. 380 населених пунктів залишились без світла, про що повідомили в "Укренерго".

"Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни знищили Трипільську ТЕС на Київщину. Попередньо, було три "прильоти".