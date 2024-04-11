Після масованої атаки Росія знову обстріляла Харків: що відомо про удар балістикою
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Місцева влада вже дала коментар
Вдень 11 квітня, після комбінованої масованої атаки дронами та ракетами, Росія знову обстріляла Харків. У місті чули кілька потужних вибухів.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що було чути звук "прильоту". Він попросив місцевих жителів бути обережними.
"У місті чутно було "приліт". Вже кілька вибухів, прошу всіх бути обережними!", — написав Терехов.
Моніторингові канали повідомляють, що Харків обстрілюють з зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300. Також помічений розвідувальний безпілотник.
14:50 Відбій повітряної тривоги у всіх областях, де раніше її оголосили, окрім Харківщини та Донеччини. У цих регіонах загроза зберігається, попереджають Повітряні сили.
14:26 Повторні вибухи у Харкові. Мер міста підтверджує інформацію. Телеграм-канал RADAR-KH повідомляє, що над місцями "прильотів" помічено ворожий розвідувальний дрон.
14:24 Вибухи у Харкові. Моніторингові канали повідомляють про обстріл С-300. Терехов пише про "приліт".
14:19 У Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях України оголошують повітряну тривогу. Моніторингові канали попереджають про балістичну загрозу. До цього повітряна тривога була оголошена на Вінниччині та Донеччині.
Нагадаємо, під час комбінованої атаки у Харкові було пошкоджено об’єкт енергосистеми. Через це у місті ввели графіки аварійного відключення.
Через обстріл 11 квітня об’єкти енергосистеми були пошкоджені у п’яти областях країни. 380 населених пунктів залишились без світла, про що повідомили в "Укренерго".
"Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни знищили Трипільську ТЕС на Київщину. Попередньо, було три "прильоти".