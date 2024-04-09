Стримують ворога у найгарячішій точці: воїнам 206 батальйону потрібні дрони, як допомогти

БПЛА нічного бачення допоможуть зберегти життя наших захисників та ефективніше громити ворога

Найскладніші ділянки фронту — Новомихайлівський та Мар’їнський напрямки. Росіяни намагаються продавити оборону українських воїнів, діючи малими групами. Також ворог постійно використовує бронегрупи, бронетехніку, танки, БПМ, БТРи, комбінує їх з ударами керованими авіаційними бомбами по позиціях та логістиці.

Про ситуацію там розповів командир механізованої роти 206 окремого батальйону ТРО Михайло Кулик. За його словами, росіяни також активно застосовують хімічну зброю.

Він додав, що противник наступає майже щодня, але зазнає втрат, попри перевагу в особовому складі, кількості засобів ураження, бронетехніки та дронів. Лише за останній тиждень росіяни втратили п’ять одиниць бронетехніки лише у смузі 206-го батальйону.

"Все завдяки вправній роботі наших операторів дронів, завдяки роботі нашої піхоти", — зазначив командир.

У цих умовах нашим воїнам необхідна допомога для придбання дронів з тепловізійним баченням, щоб чітко бачити ворога вночі. Такі безпілотники допомагають зрозуміти задум окупантів та відбивати його атаки.

Збір на дрони для 206 батальйону: номер картки — 5375 4112 1630 7616

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Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільше атак на добу 8 квітня росіяни провели на Новопавлівському напрямку. Ворог 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.