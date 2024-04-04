"Немає жодних ризиків": у Молдові знову знайшли уламки "Шахеда" (фото)

Це вже не перший подібний випадок

У Молдові вчергове знайшли уламки безпілотника типу "Шахед". Цього разу їх помітили на півдні країни за 500 метрів від кордону з Україною.

Про це повідомила пресслужба Прикордонної поліції Молдови. Зазначається, що близько 14:15 біля села Етулія Вулкашенського району виявили фрагменти безпілотника з написом на крилі "Герань-2" (російська копія ірансього "Шахеда").

Як зазначили молдовські прикордонники, зону виявлення уламків оточили. На місце події прибули спецслужби.

"Наразі уламки безпілотника аналізують фахівці. Вони поки що не виявили жодних ризиків", – йдеться у повідомленні.

Етулія на мапі

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну 29 березня дві російські ракети залетіли на територію Молдови. Помічено було повітряні цілі в районі села Наславча.