У Молдові на кордоні з Україною знайшли фрагменти російського "Шахеда": карта і фото

Доступ у район уламків безпілотника обмежили

Уламки безпілотного літального апарату типу Shahed виявили в Молдові, поблизу з українським кордоном, внаслідок атаки дронів в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі Одеської області. Фрагменти російського дрона впали у полі неподалік села Етулія.

Про це повідомляє місцеве видання NewsMaker. Там зазначили, що ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає.

"Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою", — заявляють правоохоронці.

В Етулії знайшли уламки безпілотника

Варто зазначити, що від Ізмаїлу до Етулії близько 90 км. Видання пише, що доступ у район уламків безпілотника обмежили. А влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки.

Фрагменти "Шахеда" в Етулії

Фрагменти "Шахеда" в Етулії

Фрагменти "Шахеда" в Етулії

Нагадаємо, що фрагменти російських ракет та дронів знаходять не вперше. Так до слова, у Румунії за 14 кілометрів від кордону з Україною виявили фрагменти, які, ймовірно, є частиною безпілотника. Їх знайшли в районі сіл Нуферу та Вікторія після чергової атаки окупантів на Одеську область.

Окрім цього, у повітряний простір Польщі під час масованої російської ракетної атаки по Україні залетів "невідомий летючий об'єкт", що цілком міг бути ракетою.

Також у Німеччині повідомили про виявлення дронів "невідомого походження" над базами Бундесверу, де зараз проходять навчання українські військові.