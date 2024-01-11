Російські ракети, аеростати і дрони над країнами НАТО: чому Альянс не реагує на провокації РФ

Бездіяльність європейців заохочує росіян до подальшої ескалації

Для Європи 2024-й рік почався одразу з двох військових провокацій з боку РФ. Спочатку під час масованого обстрілу України в повітряний простір Польщі увійшла російська ракета, а вже за кілька днів у Німеччині повідомили про виявлення дронів "невідомого походження" над базами Бундесверу, де зараз проходять навчання українські військові.

Враховуючи, що повномасштабна війна з державою-терористом триває майже два роки, подібні інциденти могли б не викликати здивування, якби не одне "але". Ані Польща, ані Німеччина, ані решта країн-членів Північноатлантичного альянсу жодним чином не відреагували на порушення Росією повітряного простору своїх колег по НАТО.

Чому наймогутніший оборонний альянс світу "не помічає" ескалації з боку РФ і які наслідки це матиме у перспективі, "Телеграф" запитував у військових експертів.

Страх сильніший за самоповагу?

У середу, 10 січня, в Брюсселі відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО. Напередодні президент Володимир Зеленський висловив свої очікування від зустрічі. Зокрема, йшлося про посилення військової підтримки Києва Альянсом та активізацію вступу України до НАТО.

Між тим, що довше триває війна в Україні, то менш іронічно звучить запитання про те, хто кого підсилить у разі нашого приєднання до Альянсу — НАТО Україну чи навпаки.

Поки українські сили ППО за лічені години відбивають атаки сотень крилатих ракет і дронів, польські військові "не помічають", як у їхній повітряний простір входить російська ракета, просувається на 40 км вглиб країни і зникає. А німецькі військові просто спостерігають за дронами, що регулярно кружляють над військовими базами Бундесверу, і не намагаються ані збити елемент ворожої розвідки, ані винести попередження країні-провокатору.

За словами військового аналітика Дмитра Снєгирьова, не слід забувати й про інцидент з аеростатом у Румунії на початку 2023 року. Тоді, на переконання експерта, РФ тестувала можливості ППО країн НАТО в разі завдавання ударів по Україні через повітряний простір Румунії з акваторій Середземного моря, де розташовані носії ракет.

Відсутність реакції на подібні провокації лише спонукає Росію до подальшого "промацування" червоних ліній для НАТО, каже аналітик.

"Навіщо виносити ці інциденти на загал, демонструючи свою повну безпорадність? Дрони працюють над військовими полігонами, на яких проводять навчання. Вони мають бути прикриті системами ППО і дозволу на застосування цих систем ніхто просити не повинен.

Натомість Росії чітко дали зрозуміти, що, знаючи про походження цих безпілотників, країни НАТО не використовують власну ППО навіть на глибинних територіях, не кажучи вже про провокації на прикордонні. Звісно, це провокує РФ на ескалацію напруженості", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Особливе занепокоєння викликає поведінка Польщі, яка має у розпорядженні новітні системи ППО Patriot, але не збиває ракету, що прицільно прямує у місце базування військового підрозділу США та логістичних хабів, які займаються переправою військового спорядження і техніки для потреб України.

Попри те, що польський телеканал Republika повідомив про падіння російської ракети у населеному пункті Вожучин-Цукровня Томашовського повіту, в Міноборони країни заявили, що масштабні пошуки уламків не принесли результатів, а отже прильоту "не було".

В пошуках брали участь 500 військових

За словами Дмитра Снєгирьова, питання неможливості чи небажання виявлення уламків ракети залишається відкритим, адже якби факт атаки був доведений, НАТО довелось би застосовувати 5 статтю про колективний захист, а це означає оголошення війни Росії.

Важливим аспектом є те, що даний інцидент не має нічого спільного з випадком, коли на територію Польщі впала українська ракета ППО, яка протидіяла російській, що йшла в повітряний простір Польщі. Тоді ми виконували свої братерські зобов'язання стосовно сусіда.

"Цього разу йшлося про російську ракету, яку запустили прицільно, а район завдавання ударів обрали не випадково. Що роблять поляки? Спостерігають. Тобто чекають, поки ракета вилетить назад в Україну і завдасть удару по житлових будинках? Тоді польська сторона має брати на себе відповідальність за людські жертви у Львівській області.

Вже не стоїть питання створення зони безпеки з використанням систем Patriot на румунських і польських кордонах, які мали б прикрити небо України, враховуючи, що це ППО дальнього радіусу дії. Ми мали би розраховувати на партнерські відносини з країнами НАТО в моменті прикриття повітряного простору. Натомість вони свій повітряний простір прикрити не можуть", — зазначає експерт.

Провокувати НАТО і воювати з ним — різні речі

Попри те, що Росія регулярно влаштовує провокації на кордонах і в повітряному просторі країн-членів НАТО, перспектива прямого конфлікту з Альянсом все ще лякає Володимира Путіна, впевнений Дмитро Снєгирьов.

"Ядерний статус країн-членів НАТО є стримуючим елементом для войовничих настроїв РФ. Росія буде провокувати і йти на ескалацію, але не для того, щоб почати війну з НАТО, а щоб утримувати градус напруги, залякувати, унеможливлювати військово-технічну допомогу Україні.

Втім, з НАТО не все так погано. Вони вже займаються нарощенням темпів і обсягів виробництва засобів ураження, збільшують відрахування на оборонні потреби системи безпеки блоку НАТО. Процеси йдуть. Інше питання, що між небажанням ескалувати і бездіяльністю досить тонка межа. Світ і так балансує на межі ядерної катастрофи, тому відповідь на свавілля РФ має бути адекватною", — впевнений експерт.

Провокуючи НАТО, Росія не залякує країни-члени Альянсу, а навпаки спонукає їх до підготовки та посилення військового потенціалу, каже полковник запасу СБУ Михайло Притула.

За словами експерта, кількість та якість озброєння НАТО і РФ не варто було порівнювати навіть до повномасштабної війни в Україні, а тепер розрив не на користь Росії збільшився у рази. За останні два роки європейські ВПК перейшли на воєнні рейки і сьогодні виготовляють озброєння та військову техніку із розрахунку на Україну і на закриття власних потреб.

"Ця зброя знаходиться на різних цивілізаційних рівнях, у різних епохах. Росія має радянське або китайське озброєння, Захід — сучасне, високотехнологічне. Прірву між ними можна побачити в небі Києва, коли там з'являються "Кинджали" і так само швидко перестають існувати.

Росія буде продовжувати провокації. Не можна виключати сценарій, за якого вона навіть завдасть удару по окремих об'єктах в Європі (такі погрози лунають з 2014 року). Не дарма ж вони запускали бомбардувальники над Чорним морем, направляли туди підводні човни… Втім, це означатиме кінець для Росії, адже відповідь НАТО буде потужною. Відповідні сценарії давно розроблено країнами-членами Альянсу", — каже Михайло Притула в коментарі "Телеграфу".