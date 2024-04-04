Неможливо дивитися без сліз: молодий пожежник плаче на місці загибелі свого батька-рятувальника у Харкові (відео)

Цинізм росіян не вкладається у голові

Під час російської атаки по житлових кварталах Харкова в ніч проти 4 квітня, загинули троє рятувальників. Ворог завдав повторного удару, коли вони витягували людей, які опинилися під завалами. У мережі з’явилися пронизливі кадри із сином одного із загиблих співробітників ДСНС.

Відео молодого пожежника, що плаче, на місці загибелі його батька — 52-річного рятувальника, опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Кадри знято за кілька хвилин після трагедії.

"Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став пожежником і працював начальником варти в сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, відразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару", — розповів він.

Батько та син працювали поряд один з одним, на відстані кількох будинків. Коли пролунав вибух, син одразу зрозумів, що швидше за все прилетіло туди, де перебував батько. Він прибіг на місце вибуху та дізнався про загибель батька.

"Складно уявити емоції, які відчув чоловік, коли побачив закривавлене тіло батька. Велике горе для рідних, колег, друзів", — написав Клименко.

Нагадаємо, окрім Владислава Логінова загинули ще двоє його колег. Ще один рятувальник поранений і перебуває у тяжкому стані. Також поранення отримали медсестра та поліцейський. Усього відомо про загибель чотирьох людей, окрім рятувальників, загинула цивільна жінка. Ще 12 людей постраждали.

Раніше "Телеграф" публікував відео з моменту нічного вибуху в Харкові. Він був дуже сильним.