Невозможно смотреть без слез: молодой пожарный плачет на месте гибели своего отца-спасателя в Харькове (видео)

Цинизм россиян не укладывается в голове

Во время российской атаки по жилым кварталам Харькова в ночь на 4 апреля, погибли трое спасателей. Враг нанес повторный удар, когда они вытаскивали людей, которые оказались под завалами. В сети появились пронзительные кадры с сыном одного из погибших сотрудников ГСЧС.

Видео плачущего молодого пожарного на месте гибели его отца — 52-летнего спасателя, опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Кадры сняты через несколько минут после трагедии.

"Погибший Владислав Логинов посвятил свою жизнь работе в пожарной службе. Его сын, Владимир, также по примеру отца стал пожарным и работал начальником караула в соседней пожарной части. В эту адскую ночь, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара", — рассказал он.

Отец и сын работали рядом друг с другом, на расстоянии нескольких домов. Когда прогремел взрыв, сын сразу понял, что, скорее всего, прилетело туда, где находится отец. Он прибежал на место взрыва и узнал о гибели отца.

"Сложно представить эмоции, которые испытал мужчина, когда увидел окровавленное тело отца. Большое горе для родных, коллег, друзей", — написал Клименко.

Напомним, кроме Владислава Логинова погибли еще двое его коллег. Еще один спасатель ранен и находится в тяжелом состоянии. Также ранения получили медсестра и полицейский. Всего известно о гибели четверых людей, кроме спасателей погибла гражданская женщина. Еще 12 человек пострадали.

Ранее "Телеграф" публиковал видео момента ночного взрыва в Харькове. Он был очень мощным.