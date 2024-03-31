"Френдлі фаєр" продовжується: росіяни скинули чергові авіабомби на Бєлгородщину (карта)

Бий своїх, щоб чужі боялися

Російська армія знову завдала удару по Бєлгородщині. Дві потужні авіабомби, по 500 кг кожна, скинули поблизу села Крюкове Бєлгородської області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що за два тижні це вже 14-й подібний випадок.

20 березня стало відомо про ФАБи у селах Введенська Готня та Замостя.

21 березня дві ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі біля села Крюкове.

22 березня дві ФАБ-250 знайшли в районі села Шалаєве Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Козинка цього ж округу.

25 березня ФАБ-50 знайшли в районі села Смородине Яковлівського міського округу. Цього ж дня ФАБ-250 знайшли у районі села Зибине Борисівського району.

ФАБ-500 виявлено у районі села Безсонівка 27 березня.

ФАБ-250 виявлено у районі села Безимено вранці 28 березня. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка.

28 березня у Бєлгородському районі між селами Безсонівка та Весела Лопань виявили КАБ на 1,5 тонни у тротиловому еквіваленті, яку скинув російський бомбардувальник. Через виявлення КАБ-1500 було перекрито дорогу між селами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Бєлгороді 31 березня було чути потужні вибухи. Можливо, як уже бувало раніше, місто розбомбила російська ППО.