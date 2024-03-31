"Френдли файер" продолжается: россияне сбросили очередные авиабомбы на Белгородщину (карта)

Бей своих, чтобы чужие боялись

Российская армия снова нанесла удар по Белгородщине. Две мощные авиабомбы, по 500 кг каждая, сбросили вблизи села Крюково Белгородской области.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что за две недели это уже 14-й подобный случай.

20 марта стало известно о ФАБах в селах Введенская Готня и Замостье.

21 марта две ФАБ-500 обнаружили в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе возле села Крюково.

22 марта две ФАБ-250 обнаружили в районе села Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка этого же округа.

25 марта ФАБ-50 обнаружили в районе села Смородино Яковлевского городского округа. В этот же день ФАБ-250 обнаружили в районе села Зыбино Борисовского района.

ФАБ-500 обнаружен в районе села Бессоновка 27 марта.

ФАБ-250 обнаружен в районе села Безымено утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. В этот же день ФАБ-500 обнаружили в селе Нечаевка.

28 марта в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань обнаружили КАБ на 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте, свергнутом российским бомбардировщиком. Из-за обнаружения КАБ-1500 была перекрыта дорога между селами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Белгороде 31 марта были слышны мощные взрывы. Возможно, как уже бывало ранее, город разбомбил российский ПВО.