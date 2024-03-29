Падіння російського безпілотника у Румунії: ЗМІ показали відео

Кратер діаметром близько 4 метрів добре видно з повітря

У п'ятницю 29 березня, румунські ЗМІ опублікували перші фото російського безпілотника, який упав на території країни поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє De Braila. Видання зазначає, що військовий безпілотник розбився за 8 км від міста Браїла, на Маре д'Браїла. При цьому елементи військового безпілотника містять написи кирилицею.

Вертоліт Міністерства оборони, антитерористична бригада СРІ, екіпажі поліції, жандармерії перебувають у районі хутора Філіпою, де в полі розбився військовий безпілотник.

Кратер діаметром близько 4 метрів добре видно з повітря, як видно на фотографіях. Наразі до кратера прибули армійські фахівці, яким належить з'ясувати походження військового безпілотника.

Скоріше за все дрон мав атакувати українські порти на Дунаї і у нього могла відмовити система наведення GPS.

Зазначимо, що це приблизно п'ятий чи шостий інцидент з падінням безпілотників на румунській території у той час, як Росія атакує українські порти на Дунаї. НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунію.

Нагадаємо, вночі та вранці Росія обстріляла українські міста дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Комбінована атака тривала 9 годин. Ворог застосував 99 повітряних цілей, з яких 84 знищила ППО.