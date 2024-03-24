У Києві під час атаки 24 березня пролунали вибухи: спрацювала протиповітряна оборона (оновлено)

Столиця відбиває ракетну атаку російських терористів

В Києві вранці 24 березня під час відбиття ракетної атаки російських терористів пролунали вибухи. У місті спрацювала протиповітряна оборона, російські ракети збили. За даними київської влади, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Силами ППО біля столиці було знищено приблизно до десяти російських ракет.

"Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили. За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань", – сказано у повідомленні КМВА.

05:30 Мер міста Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракети у Деснянському районі. Уламки впали у лісополосі, виникла пожежа, пожежники вже їдуть на місце.

05:20 Попередньо, Київ відбив ракетну атаку терористів. Наслідки поки що невідомі, офіційних коментарів від київської влади поки що немає.

05:10 Повідомляється про крилаті ракети, які летять у бік Києва.

Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку по Дніпровській ГЕС та по багатьом об'єктам енергетики. Зафіксовані влучання по об’єктам генерації та системи розподілу у різних областях України.

Також "Телеграф" писав про вибухи у Києві під час повітряної тривоги вранці 22 березня. Попередньо це була робота сил ППО. Напередодні серйозно дісталося столиці – на обстріл Росія витратила сотні мільйонів доларів.