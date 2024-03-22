В Одесі пролунав вибух, повідомляється про приліт: подробиці (оновлено)

Інформації про постраждалих чи руйнування поки що немає

В Одесі, де після нічної атаки сталися перебої зі світлом, знову пролунав вибух. За попередніми даними, армія РФ знову вдарила по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Також про приліт "Телеграфу" повідомили мешканці Одеси.

Вибух пролунав близько 18:15. Як повідомлялося в моніторингових каналах кількома хвилинами раніше, з окупованого Криму було випущено балістику. Одеситам рекомендують тримати зарядженими телефони та павербанки.

Сили оборони Півдня України повідомили, що росіяни вдарили по Одесі, ймовірно, ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. Ворог намагався знищити інфраструктуру регіону. На місці влучання виникла пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила.

"Будьте свідомі та уважні, оперативно реагуйте на попередження про небезпеку, переходьте в укриття. Не заважайте працювати силам оборони і не допомагайте ворогу інформацією про роботу ППО", — додали в Силах оборони.

Нагадаємо, що 22 березня армія РФ атакувала енергооб'єкти України, через що у деяких містах перебої з електроенергією. Зокрема графіки відключення світла запровадили в Одеській, Харківській, Дніпропетровській та інших областях. Тільки по Харкову окупанти випустили щонайменше 20 ракет, через що місто досі знеструмлене.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з'явилися кадри перших хвилин після удару по Хмельницькій області. Рятувальники, які першими прибули на місце удару, намагалися надати допомогу якомога більшій кількості постраждалих.