В Одессе прогремел взрыв, сообщается о прилете: подробности

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет

В Одессе, где после ночной атаки случились перебои со светом, снова прогремел взрыв. По предварительным данным, армия РФ снова ударила по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом информируют местные Telegram-каналы. Также о прилете "Телеграфу" сообщили жители Одессы.

Взрыв прогремел около 18:15, но подробностей пока что нет. Как сообщалось в мониторинговых каналах несколькими минутами ранее, из оккупированного Крыма была выпущена баллистика.

Информации о пострадавших или повреждениях в результате атаки на город по состоянию на 18:40 нет. Местные власти пока не сделали официального заявления. Одесситам рекомендуют держать заряженными телефоны и павербанки.

Напомним, что 22 марта армия РФ атаковала энергообъекты Украины, из-за чего в некоторых городах перебои с электроэнергией. В частности, графики отключения света ввели в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и других областях. Только по Харькову оккупанты выпустили минимум 20 ракет, из-за чего город до сих пор обесточен.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появились кадры первых минут после удара по Хмельницкой области. Спасатели, которые первыми прибыли на место удара, пытались оказать помощь как можно большему числу пострадавших.