Інакше росіян не стримати: названа кількість українців, яких ще потрібно мобілізувати

Йдеться про сотні тисяч людей

Стримувати наступ російських окупантів немає шансів, якщо не буде мобілізовано щонайменше 250 тисяч людей. Про звільнення наших територій від загарбників не йдеться і мови без цього.

Про це сказав командир окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов в інтерв’ю LIGA.net. За його словами, без мобілізації цього року Україна не має шансів на стримування окупантів.

"Без мобілізації хоча б 250 000 осіб у нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути й мови. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька також", — сказав він.

На запитання, чи зможе Україна цього року лише оборонятися, Філімонов відповів, що це залежить від багатьох чинників. Наприклад, змін до армії, рекрутингу, допомоги союзників, мобілізації, дозволу використання західної зброї біля Росії, і навіть від подій, які усередині РФ.

"Якщо помре Путін або умовно з’явиться ще один Вагнер, який все ж таки дійде до Москви, якщо почнеться визвольна боротьба окупованих Російською імперією народів, то все може перевернутися з ніг на голову", — сказав командир.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що газета Financial Times з’ясувала, скільки людей потрібно мобілізувати в Україні.