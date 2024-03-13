На фронт відправляться не всі: FT з’ясувала, скільки ще чоловіків потрібно мобілізувати в Україні

Влада планує замінити виснажених бійців на передовій

Влада України планує мобілізувати ще півмільйона чоловіків. Деякі з них замінять виснажених бійців на фронті, а решта задовольнятимуть інші військові потреби.

Щоб провести заміну на передовій, Київу потрібно призвати ще 330 тисяч осіб. Про це пише Financial Times із посиланням на Міноборони України.

Видання пише, з 11,1 млн чоловіків віком від 25 до 60 років тільки 3,7 млн можуть бути мобілізовані. Решта або воюють, або мають інвалідність, або перебувають за кордоном, або заброньовані.

Тим часом, опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не готові воювати, 34% — готові, решта відповіли — "важко сказати".

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію в Україні розробляли декілька місяців. Документ декілька разів переписували ще до першого читання. В нього постійно вносили правки.

Зрештою, Верховна Рада 7 лютого в першому читанні проголосувала за законопроєкт, який передбачає масштабну мобілізацію населення.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, коли ухвалять законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це залежить, зокрема, від кінцевої редакції законопроєкту, що вийде з Комітету.

Раніше "Телеграф" розповів, кого поставлять на військовий облік, а хто отримає відстрочку.