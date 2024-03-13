На фронт отправятся не все: FT выяснила, сколько еще мужчин нужно мобилизовать в Украине

Власти планируют заменить истощенных бойцов на передовой

Власти Украины планируют мобилизовать еще полмиллиона мужчин. Некоторые из них заменят истощенных бойцов на фронте, а остальные будут удовлетворять другие военные нужды.

Чтобы произвести замену на передовой, Киеву нужно призвать 330 тысяч человек. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Минобороны Украины.

Издание пишет, что из 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн могут быть мобилизованы. Остальные либо воюют, либо имеют инвалидность, либо находятся за границей, либо забронированы.

Между тем, опрос Info Sapiens показал, что 48% мужчин не готовы воевать, 34% — готовы, остальные ответили — "трудно сказать".

Напомним, новый законопроект о мобилизации в Украине разрабатывался несколько месяцев. Документ несколько раз переписывался еще до первого чтения. В него постоянно вносили правки.

В конце концов Верховная Рада 7 февраля в первом чтении проголосовала за законопроект, предусматривающий масштабную мобилизацию населения.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, когда примут законопроект о мобилизации. По его словам, это зависит, в частности, от окончательной редакции вышедшего из Комитета законопроекта.

Ранее "Телеграф" рассказал, кого поставят на военный учет, а кто получит отсрочку.