Иначе россиян не сдержать: названо число украинцев, которых еще нужно мобилизовать

Речь идет о сотнях тысяч людей

Сдерживать наступление российских оккупантов нет шансов, если не будут мобилизованы по меньшей мере 250 тысяч человек. Об освобождении наших территорий от захватчиков не идет и речи без этого.

Об этом сказал командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью LIGA.net. По его словам, без мобилизации в этом году у Украины не велики шансы на сдерживание оккупантов.

"Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О возобновлении границ в этом году вообще не может быть и речи. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка тоже", – сказал он.

На вопрос о том, сможет ли Украина в этом году только обороняться, Филимонов ответил, что это зависит от многих факторов. К примеру, изменений в армии, рекрутинга, помощи союзников, мобилизации, разрешения на использование западного оружия на территории России, а также от событий, происходящих внутри РФ.

"Если умрет Путин или условно появится еще один Вагнер, который все же дойдет до Москвы, если начнется освободительная борьба оккупированных Российской империей народов, то все может перевернуться с ног на голову", – сказал командир.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что газета Financial Times выяснила, сколько людей нужно мобилизовать в Украине.