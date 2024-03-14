В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: подробиці

Існувала загроза застосування ракетного озброєння супротивника

В Україні вдруге за день оголошувалась масштабна повітряна тривога. У ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ. За її даними, військові фіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок!", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Крім того, у багатьох сферах існувала загроза застосування балістики.

Оновлено о 13:2? Відбій тривоги по МІГ — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Після цього у містах почала затихати сирена.

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сумщину всю ніч "кошмарили" дронами. Вибухи чули у чотирьох містах.