"Переверне все з голови на ноги": нардеп розповів, як Сирський буде "перезавантажувати" ЗСУ

Перезавантаження армії в одну мить точно не відбудеться, але крок за кроком будуть зміни

Новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який був призначений замість Валерія Залужного, "перезавантажуватиме ЗСУ" і наведе лад. Він є харизматичною і водночас твердою натурою, тому він переверне все з голови на ноги, але буде порядок

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з прав людини Руслан Горбенко. За його словами, зробити це швидко не вийде, але зміни відбуватимуться крок за кроком.

"Перезавантажити армію за мить ми точно не зможемо. Генерал Сирський — дуже харизматична і тверда натура. Перша пропозиція, яку він подав президенту, це зробити аудит. Він зайшов зі своєю дуже потужною командою. І що стосується тих командирів, на яких скаржаться наші військові і які давали безглузді накази, ці командири тепер точно будуть нести відповідальність за це, і їх будуть змінювати", — каже Горбенко.

Також він додав, що Сирський має намір навести лад у ТЦК, щоб більше не було історій про військовиків, у яких знаходять неймовірні багатства під час війни.

"Крім того, Сирський змінює керівників в логістиці, керівників родів військ, він має навести лад у ТЦК, щоб ми не чули й не читали в ЗМІ, що у когось віллу знайшли чи мільйон відкопали. Це ж ганьба під час війни. Олександр Станіславович така людина, що він доб'ється і переверне все з голови на ноги, але буде порядок", — підсумував народний депутат.

Повний текст інтерв’ю з Русланом Горбенком читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Навіщо тримати у ЗСУ тих, хто не воює: нардеп про відмовників, підвищення "бойових" та аудит Сирського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий та засновник підрозділу "Хартія" Всеволод Кожем’яко розповів про особливості характеру Олександра Сирського. За його словами, він ніколи не чув, щоб головнокомандувач кричав, але навіть спокійним тоном він здатний "прибити до підлоги".