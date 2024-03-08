ЗСУ полюють на ворожі винищувачі: серед російських пілотів уже йдуть "бродіння"

Ворог уже не наважується підлітати близько до українських позицій

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів, що розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних Сил полюють на російські винищувачі щодня. У четвер, 7 березня, було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км, 8 березня робота продовжується, перевіряються її результати. Крім того, росіяни побоюються використовувати літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50.

"Так, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько вже не наважується", — пише Олещук у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що після того, як росіяни втратили літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 і винищувачем Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами (авіаційних бомб, що коректуються). При цьому літаків ДРЛВ (далекого радіолокаційного виявлення) досі немає в Азовському морі та на інших напрямках. Це зменшує можливості ворога щодо ведення радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів вже почалися певні "дискусії" з приводу рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами будуть зростати, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога", — розповів Олещук.

Як писав "Телеграф", у розвідці Великої Британії також повідомляли, що Росія після знищення другого літака А-50 призупинила польоти аналогічних повітряних суден, що вціліли. Це значно погіршує ситуаційну поінформованість фронті інших літаків РФ.